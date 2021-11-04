Нічого не згоріло. Пожежу в іконописній майстерні Києво-Печерської Лаври загасили. Там удень спалахнула витяжка. Але полум'я швидко приборкали. Причину займання ще не встановлено.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської лаври:

На радість не постраждала жодна ікона, парти, там де робилися ці ікони. Тільки загорілася витяжка. Я дуже вдячний у першу чергу нашим пожарнікам міста Києва, нашій поліції, яка прийшла, локалізувала все. Дякую Богу, в переддень свята Всіх Скорбящих радість, нічого не зачепили, тільки трошки проламали кришу і ми дуже гарно з Божою милістю збереглися.