Пожежу в іконописній майстерні Києво-Печерської Лаври загасили [ Редактировать ]
Нічого не згоріло. Пожежу в іконописній майстерні Києво-Печерської Лаври загасили. Там удень спалахнула витяжка. Але полум'я швидко приборкали. Причину займання ще не встановлено.
Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської лаври:
На радість не постраждала жодна ікона, парти, там де робилися ці ікони. Тільки загорілася витяжка. Я дуже вдячний у першу чергу нашим пожарнікам міста Києва, нашій поліції, яка прийшла, локалізувала все. Дякую Богу, в переддень свята Всіх Скорбящих радість, нічого не зачепили, тільки трошки проламали кришу і ми дуже гарно з Божою милістю збереглися.
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