К середине 2022 года Польша построит забор высотой 5,5 метров и протяженностью 127 км на отрезке границы с Беларусью. Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

Это будет не только простое инженерное заграждение, но и оснащенная современными электронными средствами инфраструктура с системой мониторинга и фиксации движения.

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Помимо технической защиты, в штате Пограничной службы Польши на восточной границе страны появятся еще дополнительные 750 пограничников.

Отмечается, что забор будет построен вдоль границы с Беларусью на отрезке около 180 км в Подлясском воеводстве страны. На отрезке границы с Беларусью в Люблинском воеводстве естественной изгородью является река Буг. В то же время там также будут смонтированы средства контроля за линией границы.

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