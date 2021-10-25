В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки. Об этом сообщает NEXTA.

Предполагают, что она начнется с 1 ноября. Производство по всей стране будет остановлено, пока власти не выполнят каждое из десяти требований рабочих.

Требования рабочих:

Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных. Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране. Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса. Восстановление уволенных работников, исключенных студентов и гарантии безопасного возращения всех граждан Республики Беларусь, покинувших страну из-за репрессий. Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых. Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение. Реализация права граждан на защиту от COVID-19 в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков. Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров. Нормализация отношений со странами соседями. Прекращение "гибридной" миграции. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил:

Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом.

По его словам, режим слаб и беспомощен как никогда, санкции добивают экономику, еще не вступив в полную силу.

Но главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу! 1 ноября не выходим на работу! 1 ноября начнется новая история нашей страны! Вместе и до победы!

Ранее мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. В частности, из-за увеличения нелегальной миграции.

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