У світі напередодні зафіксували понад півмільйона заражень Ковідом [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували понад півмільйона заражень Ковідом. Близько семи з половиною тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Росія і Велика Британія. Спалах ковіду фіксують і в Китаї. Влада посилила контроль на кордоні.
Людей просять не виїздити за межі держави без нагальної потреби. У США нещодавно дозволили щепити дітей у віці від п'яти до 11 років. То ж тепер їх заохочують вакцинуватися. У Нью-Йорку неповнолітнім платитимуть по сто доларів за укол. А от в Латвії грошову компенсацію пропонуватимуть дорослим - в разі ускладнень після вакцинації.
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