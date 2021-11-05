У світі напередодні зафіксували понад півмільйона заражень Ковідом. Близько семи з половиною тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Росія і Велика Британія. Спалах ковіду фіксують і в Китаї. Влада посилила контроль на кордоні.

Людей просять не виїздити за межі держави без нагальної потреби. У США нещодавно дозволили щепити дітей у віці від п'яти до 11 років. То ж тепер їх заохочують вакцинуватися. У Нью-Йорку неповнолітнім платитимуть по сто доларів за укол. А от в Латвії грошову компенсацію пропонуватимуть дорослим - в разі ускладнень після вакцинації.