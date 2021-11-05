Польща відмежується від Білорусі п'ятиметровою огорожею [ Редактировать ]
Відмежуватися від Білорусі планує й Польща. У тамтешньому МВС заявили: до кінця наступного року зведуть 5-метрову огорожу протяжністю 180 кілометрів. Там також встановлять новітні системи спостереження та долучать до роботи ще 750 правоохоронців.
Водночас Міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників, які патрулюють рубежі з ножицями для металу. Мовляв, це звичайна справа, у такий спосіб нелегалам допомагають торувати шлях до ЄС.
по теме
Нелегали з білоруського боку намагалися силоміць потрапити на територію Польщі, кидали у прикордонників палиці та каміння.
Загорожа заввишки три з половиною метри протягнеться на півтисячі кілометрів і буде оснащена колючим дротом.
Попри осіннє похолодання, кількість охочих потрапити на територію Євросоюзу тільки зростає. Як на це реагують в Польщі та Німеччині?
Таке рішення урядовці ухвалили після того, як на вихідних нелегали з білоруського боку намагалися силоміць потрапити на територію Польщі, кидали у прикордонників палиці та каміння.
Кидали палиці та каміння в офіцерів прикордонної служби. Двоє військових отримали травми, їх забрали до лікарні, загрози їхньому життю немає.