Литва будує залізний паркан на кордоні з Білоруссю [ Редактировать ]
Залізний паркан на кордоні з Білоруссю почала зводити Литва. Загорожа заввишки три з половиною метри протягнеться на півтисячі кілометрів і буде оснащена колючим дротом. На це будівництво уряд Литви виділив понад 150 мільйонів євро. Паркан має зупинити потік мігрантів із Білорусі.
У ЄС неодноразово наголошували - режим Лукашенка штучно створює міграційну кризу на кордоні з Литвою, Латвією та Польщею у відповідь на санкції проти Мінська.
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