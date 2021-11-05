Ділкам загрожує до десять років позбавлення волі

У Кривому Розі на систематичному хабарництві викрили працівників райвідділу поліції. 11 правоохоронців на чолі з начальником збирали щомісячну данину з фермерів, підприємців і співробітників залізниці.

Також брали гроші від водіїв напідпитку і чорних лісорубів. Щомісяця в такий спосіб "заробляли" до трьох мільйонів гривень. Ділкам у погонах, у разі доведення їхньої вини, загрожує до десять років позбавлення волі.