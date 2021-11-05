Лукашенко та Путін підписали інтеграційний декрет Союзної держави [ Редактировать ]
Лукашенко та Путін підписали інтеграційний декрет Союзної держави. Країни планують об'єднати платіжні системи та грошово-кредитну політику, сформувати спільні ринки нафти та газу. Водночас низка фахівців вважає, що процес інтеграції Росії та Білорусі в межах так званої Союзної держави завершиться поступовим поглинанням Білорусі Росією.
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