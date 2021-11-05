Група невідомих відкрила вогонь поблизу мексиканського курорту Канкун [ Редактировать ]
Стрілянина на пляжі. Група невідомих відкрила вогонь поблизу мексиканського курорту Канкун. Відпочивальників евакуювали до готелів. Правоохоронці кажуть - це були розбірки між бандами наркоділків. Двоє злочинців загинули.
Очевидці також повідомляють, що один озброєний чоловік увійшов на територію готелю - його затримали. Серед туристів жертв немає. Нагадаю, кілька тижнів тому на цьому курорті бандити увірвалися у бар і розстріляли гостей. Тоді загинули дві людини.
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