Іти людям нікуди, тож вирішили боротися за свої права

На Дніпропетровщині з гуртожитку, який належить аграрному коледжу, виселяють понад 30 родин. Начебто через збитковість його утримання. Іти людям нікуди, тож вирішили боротися за свої права. Чи почули їх? Дивіться далі.

Пані Лідія живе з дітьми у цьому гуртожитку шість років. Переїхала до Новомосковська з Херсонщини. Влаштувалася на роботу, зняла кімнату - 34 квадрати.

Лідія Прощенко, мешканка гуртожитку:

Комунальні платежі платимо своєчасно, платимо на коледж. З боргами питань немає.

Тепер жінку з дітьми та ще з тридцятьма родинами виселяють. Гуртожиток належить місцевому аграрному коледжу.

Комендант гуртожитку каже, так, мовляв, борються з боржниками.

Олена Маруседченко, комендант гуртожитку:

У нас один боржник, який утік отсюда, в якого був борг 60 тисяч, ще один боржник у нас тут є - долг 40 тисяч.

Та й сам коледж - у боргах, - розповідає директор Юрій Рудаков. У них на балансі три гуртожитки. У двох - живуть студенти й працівники, у третьому - кімнати віддали в оренду.

Юрій Рудаков, директор Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету:

У мене один договір з електропостачання, з водопостачальниками і з газопостачальниками. Один договір на всі гуртожитки. Тих коштів, які вони вносять, ці 30 родин, тих коштів не вистачає повністю погасити заборгованість за всі гуртожитки.

Єдиний вихід - виселення. Саме така позиція керівництва коледжу змусила людей оббивати пороги чиновників.

Ганна Шарміна, мешканка гуртожитку:

Ми написали колективні звернення, на міністерство освіти, на Дніпропетровську прокуратуру, на Новомосковську місцеву прокуратуру, на ректора аграрного університету, ми написали на губернатора.

До розв'язання проблеми долучилася міська влада.

Сергій Рєзнік, міський голова Новомосковська:

Звичайно для цього повинні бути окремі обставини, яких потрібно дотриматися. Але ми не виключаємо цю можливість, що ми можемо прийняти гуртожиток в міську власність.

Втім, у коледжі зараз не до перемов. Заклад можуть взагалі закрити через недотримання протипожежної безпеки. Наразі тривають судові розгляди.