Перший у світі павербанк для електрокарів розробила британська компанія [ Редактировать ]
Перший у світі павербанк для електрокарів розробила британська компанія. Переносна батарея дозволить підживити авто, щоб доїхати до найближчої зарядної станції. Додатковий акумулятор помістили у валізу на колесах, а його вага - 22 кілограми.
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