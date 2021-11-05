Внаслідок автотрощі на Закарпатті загинули четверо людей

Легковик "Рено" на швидкості влетів в евакуатор, який саме завантажував іншу машину, яка на цьому ж місці врізалася в електроопору. Працював там і наряд швидкого реагування, і слідчо-оперативна група.