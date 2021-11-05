Віскі для Помпео. Скандал в американському Держдепі - там не можуть знайти коштовні подарунки, які іноземні держави передавали для перших осіб. Зокрема, і презентований японцями алкоголь за майже 6 тисяч доларів. Куди ж все поділося? Дмитро Анопченко розкаже про незвичне "дипломатичне розслідування".

У Держдепі щойно завершили резонансне внутрішнє розслідування. Стурбована Служба протоколу ще в січні попросила з'ясувати куди поділися численні подарунки, які чиновники отримували за часів Трампа? Зокрема, не могли знайти пляшку японського віскі, яка коштує 5 тисяч 800 доларів; немає золотих пам'ятних монет - кожна вартістю пів тисячі; зникли також цінні сувеніри: мармурові шкатулки і шкіряні портфелі…

У дипломатії так прийнято - під час будь-якого офіційного візиту іноземні гості (міністри, президенти чи прем'єри) привозять щось у подарунок і передають Держсекретарю. Але за внутрішніми правилами, залишити все це собі навіть найвищі американські чиновники можуть тільки в разі, якщо вартість не перевищує 390 доларів. Усе, що дорожче, віддають на склад у Держдеп на довічне зберігання.

Із цього приміщення, коли після зміни влади в країні призначені Трампом чиновники залишали будівлю, усе і зникло. Зокрема подарований японським урядом алкоголь. І преса тепер зловтішається.

-Віскі згадують у звіті – "де воно поділося –невідомо", навіть порожньої пляшки не знайшли!

Телеканали навіть кореспондентів у Японію на пошуки відрядили.

Цікаво ж, яке воно з виду і який смак має алкоголь за 6 тисяч доларів.

Але якщо пресу очікувано зацікавила лише випивка, то Служба Генерального інспектора шукала й інші цінності й сувеніри. З'ясували - за рік ключі від держдепівського "складу дарунків" різні працівники отримували понад три тисячі разів! Але хто що звідти взяв - встановити неможливо, камер спостереження в середині немає. Коробки порожні, а винуватців так і не знайшли.

Колишній очільник відомства Майк Помпео від цього відхрещується - каже, винуваті ті, хто його змінив.

І гадки не маю! Я навіть не торкався, до мене нічого не доходило. Держдеп це все втратив через свою жахливу некомпетентність. А я, коли там працював, лише диєтичну колу пив.

Отже, розслідування, яке майже рік тривало, завершилося нічим. Хіба що чиновники адміністрації Байдена тепер заздалегідь проситимуть іноземних лідерів нічого їм не привозити, щоб і самим під "вогонь" не потрапити, і не стати фігурантами новинних програм і сюжетів.