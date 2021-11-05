Подделка COVID-тестов: в киевской лаборатории разоблачили сотрудников [ Редактировать ]
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В киевской лаборатории разоблачили работников на подделке справок о негативном тесте на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Работники лаборатории в течение декабря 2020 года - марта 2021 года по заказу граждан составляли и сбывали заведомо поддельные медицинские справки без прохождения соответствующих исследований. Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 гривен.
Правоохранители задокументировали, что было продано не менее 19 поддельных тестов.
В состав организованной группы входили врач-терапевт, администратор и еще двое работников медучреждения.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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