Звільнення без попередження. Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв втратив крісло, бо затягнув будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

Столичний голова Віталій Кличко приїхав подивитися, як просуваються роботи. І всупереч обіцянкам, що міст до кінця року буде здано, належного результату не побачив.

Віталій Кличко, міський голова Києва: