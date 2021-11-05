Заступника голови КМДА звільнили через будівництво мосту [ Редактировать ]
Звільнення без попередження. Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв втратив крісло, бо затягнув будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.
Столичний голова Віталій Кличко приїхав подивитися, як просуваються роботи. І всупереч обіцянкам, що міст до кінця року буде здано, належного результату не побачив.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Усе, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено. І фінансово, і організаційно. У нас немає часу слухати чергові обіцянки, скарги, нарікання, проблеми.
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