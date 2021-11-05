Кисневий штурм! Цієї ночі на Миколаївщині родичі пацієнтів із ковідом брали лікарню приступом! А все тому, що з'явилася інформація, нібито в медзакладі перебої з кисенем. Сьогодні - розбір польотів.

На місце відрядили заступника міністра охорони здоров'я, аби він з'ясував ситуацію. Докладніше про штурм та його наслідки - Марина Михайловська.

Про нічний інцидент у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб нині нагадує лише зіпсований шлагбаум. Попри закритий проїзд на територію лікарні наполегливо намагалися потрапити невідомі.

Світлана Федорова, директорка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб:

Ворвались группа людей, там были мужчины и женщины. Сломав шлакбаум. С криками. В приемном покое начали выбивать двери ногами. Мы закрываем на ночь. Вышла дежурная смены. С угрозами, криками набросились на персонал. Начали кричать - есть у вас кислород!?

Перелякані працівниці лікарні викликали поліцію.

Антоніна Лашта, речник поліції Миколаївської області:

На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення №2 Миколаївськго райуправління, поліцейські опитали всіх учасників конфлікту. За вказаним фактом відомості внесли до єдиного обліку. Наразі триває перевірка та встановлюються всі обставини події.

Згодом з'ясувалося: до лікарні на приватній швидкій привезли хвору жінку. Родичі наполягали, щоб їй терміново дали кисень. Адже самостійно дихати та майже не могла. Везли за сто кілометрів аж із Нового Бугу.

Тетяна, дочка хворої:

Почему они сразу не подключили к ИВЛ, видели, что тяжелый человек поступил, сразу не подключили к аппарату, я не понимаю. Почему подняли в терапевтическое отделение, а не в реанимацию, я не понимаю. Почему они бездействовали?!

Світлана Федорова, директорка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб:

Поступала она в агональном состоянии. С сатурацией 35. Прогноз у нее крайне неблагоприятный. Но все делаем, чтобы она осталась жива. Она на ИВЛ.

Попри стовідсоткову заповненість центру пацієнтку прийняли та заінтубували. І зараз вона вже почувається задовільно. Утім у районній лікарні, звідки привезли хвору, запевняють: надавали їй всю необхідну допомогу. А забрали її діти... з власного бажання.

Юрій Гранатуров, заступник голови Миколаївської ОДА:

На сьогоднішній день на ранок було заправлено 200 балонів з киснем. Позавчора, вчора, 3-4 дні тому не було такого, щоб в Новому Бузі не було кисню чи наявності кисневого концентратору там, де це необхідно.

За словами директорки обласної інфекційки, хоча кількість ковідних пацієнтів постійно збільшується, у районах надати їм гідну допомогу буває просто нікому. Особливо лякають ризики перебоїв із постачанням кисню.

Світлана Федорова, директорка Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб:

Ночью пришла машина благотворители на личных взаимоотношениях купили, сами привезли, залили емкости. У меня в резерве нашего больничного есть 7 тон.

Тим часом, про інцидент уже дізналися в Міністерстві охорони здоров'я. Тож скоро на Миколаївщині буде велика перевірка.