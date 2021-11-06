Це вже другий препарат для лікування Ковіду

Надія на завершення пандемії! Американська компанія "Пфайзер" заявила про розробку експериментального препарату для лікування ковіду. Він майже на 90 відсотків знижує ризик госпіталізації та смерті.

Що це за препарат і коли він може з'явитись у відкритому доступі? Тетяна Логунова розкаже.

"Паксловід" - так називається препарат, про високу ефективність якого заявляє американський фармацевтичний гігант. Експериментальні ліки вже пройшли клінічні випробування - за перших симптомів Ковіду їх приймали пацієнти із так званої групи ризику. Результати більш ніж обнадійливі - виявилося, що пігулки на 89 відсотків знижують ризик госпіталізації та смерті.

Альберт Бурла, виконавчий директор компанії "Pfizer":

Це чудові новини для людства. Результати випробувань не виправдали наших очікувань, вони їх перевершили. Вперше ми бачимо таку ефективність. Це означає, що в разі проходження процедури сертифікації ми зможемо врятувати багато життів. Люди не потраплятимуть у лікарні, а зможуть лікуватися вдома.

Ліки блокують фермент, який потрібен вірусу для розмноження в організмі людини. Приймати їх треба на ранній стадії хвороби. По три таблетки двічі на день. Курс лікування - до п'яти днів. Найближчими днями "Пфайзер" подасть заявку на сертифікацію препарату у США.

Джо Байден, президент США:

Якщо цей препарат буде схвалений відповідним органом, невдовзі в нас можуть з'явитися пігулки, що дозволять лікувати інфікованих. Ми вже замовили мільйони доз цих ліків.

Це вже другий препарат для лікування Ковіду, про розробку якого заявили американські науковці. Наразі сертифікацію у США та ЄС проходять ще одні експериментальні пігулки – "Молнупіравір". Вони теж знижують ризик госпіталізації та смерті в пацієнтів, яким загрожує тяжкий перебіг хвороби. Ефективність цього препарату дещо нижча - 50 відсотків.

"Молнупіравір" для лікування коронавірусу вже використовують британці. Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила цей препарат. Приймати його рекомендують пацієнтам із групи ризику, які отримали позитивний тест на Ковід. А саме: людям похилого віку й тим, хто страждає на цукровий діабет, ожиріння чи має хворе серце.