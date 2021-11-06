Британський гурт "The Ukrainians" відзначив у Лондоні 30-річний ювілей. Це тепер поєднанням народної музики та панк-року нікого не здивуєш. А у 90-х вони стали першими у Сполученому Королівстві, хто наважився на такий сміливий експеримент.

Хто ці британці, які називають себе українцями, та яку музику грають - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Вони були одними з перших, хто виконав українську класику в стилі року. Ці британці назвалися "The Ukrainians" ще тоді, коли Україна навіть не була незалежною.

Петро Соловка, засновник гурту "The Ukrainians":

Назватися українцями - було дуже серйозною заявою. Дивіться, ми тут, ми народ, у нас є минуле, є традиції. І люди нас часто запитували що таке українці, де ця країна, нам доводилося пояснювати все це. Тобто це було доволі радикально в той час.

Мати Петра Соловки була родом із колишньої Югославії, а батько - із села Гавриляк, що поблизу Коломиї. Сам музикант народився у Британії. А його тато заснував український клуб у маленькому містечку Міддлтон, поблизу Манчестера. Тож ледь не щовечора хлопець бував там, а суботами ще й ходив до суворої української школи, яку тихо ненавидів.

Петро Соловка, засновник гурту "The Ukrainians":

Я так і не навчився розмовляти українською, не навчився танцювати, тобто може й навчився, але не дуже добре, але єдина річ, яку я дуже любив - це музика. Вона завжди мені сильно відгукувалася.

Окрім гітариста Петра, українське коріння має ще акордеоніст Cтефф Тимрук. Його батько родом зі Львівської області. Решта четверо музикантів - не мають жодних родинних зв'язків з Україною. Але співають виключно українською. Соліст взагалі мову вивчив лише для участі в гурті. І навіть пише українські тексти для їхніх альбомів. Каже - завжди цікавився Східною Європою та обожнював музику. І ці обидві пристрасті об'єднали "The Ukrainians".

Лен Ліггінс, соліст гурту "The Ukrainians":

Очевидно, що я співаю з британським акцентом, але це частина нашої ідентичності, бо ми ж кажемо, що ми український гурт британської діаспори. Ми не кажемо, що ми український гурт чи співаємо лише народних пісень. Ні, ми наполовину український гурт, наполовину британський.

Вони співають не лише народні та власні пісні, а й світову класику у своїй обробці. Українською у їхньому виконанні звучать рок-композиції легендарних британських груп Sex Pistols та Motorhead.

Чи виграш чи програш - все одно мені

Своє 30-річчя гурт "The Ukrainians" відзначає в Лондоні. Тут найбільша українська діаспора й чимало відданих і давніх фанів цієї музичної групи.

Це один із перших концертів після дворічної перерви через карантин. Та й взагалі останнім часом гурт менше виступав, а музика перетворилася з повноцінного заробітку на хобі.

Греем Пілчер, британець, фанат гурту "The Ukrainians":

Я не розумію ані слова в їхніх піснях, але музика, ритм, темп, інструменти, на яких вони грають, той факт, що вони співають іноземною мовою, - це все просто чудово.

І хоч би як дивно це було, але у Британії та багатьох інших країнах світу цих музикантів знають набагато краще, аніж безпосередньо в Україні. З гастролями вони об'їздили весь світ. Особливо популярними були в 90-х роках. А в Україні вперше побували у 93-му, в турі з гуртом "ВВ". Тепер же мають всього по кілька концертів на рік. Але на пенсію - точно не збираються.