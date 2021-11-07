Гарячим цей тиждень видався і для Кабміну. Те, що анонсували ще з літа, стало реальністю. Міністерські портфелі - і це, до речі, новий рекорд для Кабміну, - забрали одразу в трьох віце-прем'єрів та двох міністрів.

Тепер уже колишні - очільники Мінстратегпрому Олег Уруський, мінекономіки Олексій Любченко та міністр оборони Андрій Таран пішли по-англійськи, не прощаючись із депутатами. Подивитись на власне звільнення в Раду прийшли лише очільник Мінекології Роман Абрамовський та перший віце-прем'єр Олексій Резніков. Щоправда, монобільшість вирішила не давати їм прощального слова. І це ще одне ноу-хау цього політичного сезону в парламенті.

Утім, лави безробітних поповнили не всі звільнені міністри. Тут, як у відомому радянському фільмі: "Всі вільні. А вас ми попросимо залишитись". Уже за добу екс-міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова призначили новим міністром оборони.

У його старе крісло посадили депутатку від "Слуг" Ірину Верещук. Новим міністром економіки стала Юлія Свириденко. У Кабмін вона переїхала з Банкової. Мінстратегпром очолив колишній головний митник Павло Рябікін. А от крісло міністра екології поки що вакантне.

До речі, кадрові каруселі в Кабміні - шалені. Лише від початку цього року звільнили 11 міністрів.