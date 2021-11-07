Цього тижня багатомісячна сага під назвою "Законопроєкт про деолігархізацію" таки завершилась. Депутати виправили останні неточності. Закон одразу ж підписав спікер. А за кілька годин - і сам президент.

Утім, якщо завісу з олігархів приберуть лише за 6 місяців, то як житиме країна вже з нового року, до останнього залишалося загадкою. Бо до проєкту бюджету подали стільки поправок, що коли б депутати їх усі врахували, то ми б отримали такий кошторис, як, приміром, у Сполучених Штатах. Зрештою, більшість поправок відхилили. Кошторис - проголосували.

Наша Анна Каменєва весь тиждень працювала в парламенті і вже готова розказати - ЩО змінилось у проєкті бюджету? Скільки, зрештою, грошей виділили на пенсії, якою буде мінімальна зарплата, курс долара і на скільки подорожчають продукти?

Фінал першого сезону бюджетної епопеї. Олігархи, приготуватися!

-Це все наслідки турборежиму, непрофесійності команди монобільшості.

Раз на квартал і міністрів звільняють.

-Вони їх міняють навіть не як пєрчатки, а як шкарпетки.

-В нас немає вічних міністрів.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Його так поспішали ухвалити, що навіть опозиції не дали слова озвучити поправки. Потім він блукав коридорами Верховної Ради аж 40 днів. Ламали голову, як виправити помилки, яких припустилися під час голосування. І нарешті - за 6 тижнів після ухвалення закон про олігархів таки можна підписати.

Але перед тим депутати виправляли помилку постановою. То хто ж таки вестиме реєстр олігархів?

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Постановою визначили зокрема орган РНБО, а фактично порушили закон про регламент і ту процедуру, яка мали би бути дотримана.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Це ноу-хау слуг народу. Я думаю, що будуть позови до суду, що буде звернення до Конституційного суду.

То хто ж такий олігарх? Той, хто бере участь у політичному житті, має медіа або може впливати на ЗМІ, має монопольний бізнес і активи на понад 2 мільярди гривень. Уже в четвер цей закон підписав спікер. А у п'ятницю підпис поставив і президент.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Ваше життя от як тільки президент поставить підпис, зміниться ровно ніяк. І на наступний день ніяк. І, на жаль, через місяць ніяк. І тільки через півроку цей закон вступить в дію.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Тасували, міняли, звільняли, призначали. Кадрові перестановки в уряді забрали в нардепів мало не два дні. Часу на розгляд законопроєктів залишалося дедалі менше. Тож слуги щодня вигадували способи, як встигнути все.

То звільненим міністрам і слова для звіту не дали, то позачергові проводили, то пропонували працювати до переможного кінця порядку денного:

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Споконвіку парламент працював до 18. Першим вашим рішенням ви скоротили вашу роботу до 15 години, а зараз щоразу вимагаєте до вичерпання порядку денного працювати.

"Слуги" - парирують. І як приклад - наводять поправки опозиції до проєкту держбюджету.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Опозиція заблокувала роботу парламенту, незважаючи на це, займаються політиканством в залі, і іноді ставлять на підтвердження ті поправки, в яких немає змісту.

Вікторія Сюмар, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Монобільшість би взагалі тут нічого б не розглядала, а просто те, що їм спустили з Банкової, вони би отак піднімали ручки, тисли кнопки і голосували. Насправді бюджет був завжди компромісним документом.

І над цим документом під куполом почали працювати ще два тижні тому. А цього вівторка - ухвалили в першому читанні.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Ці дві товстелезні книги - проєкт Держбюджету, який підготував уряд. А це три томи пропозицій, які надали нардепи до першого читання. Половину з них комітет рекомендував Мінфіну частково врахувати. Тепер же уряд це все має опрацювати й підготувати документ до другого читання. На все про все - вже трохи більше тижня.

Основні параметри бюджету нардепи залишили незмінними. ВВП зросте на майже 4%, інфляція - понад 6%, долар - 28 гривень 60 копійок. Прожитковий мінімум у грудні буде 2,5 тисячі, мінімальна зарплата - 6700.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Згідно з статистичними даними, 47% наших громадян перебувають за межею бідності. Тому той рівень прожиткового мінімуму інших соціальних стандартів, він не відповідає рівню сьогоднішнього дня, того, що відбувається в економіці з цінами.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Він є державним бюджетом для депутатів, яким виділять гроші на округи, для силовиків, тобто міністерства внутрішніх справ та інші отримають достаньо коштів. Але там закладено недостатньо грошей на культуру, науку, на звичайну підтримку малого та середнього бізнесу.

Зате більше грошей дадуть на медицину.

Олексій Устенко, народний депутат, "Слуга народу":

Бюджет розвитку. В нас більше 100 млрд виділяється на дороги, 139 млрд - на медичну галузь. Це в принципі зараз рекордні суми. Для лікарів заробітні плати будуть більше ніж 20 тисяч.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Золотий стандарт виділення фінансів на медицину - це 5% ВВП, коли почалась епідемія, всі відповідальні країни підняли цей показник до 7%. Як ви думаєте, скільки заклали в бюджеті на наступний рік діюча влада? Для медицини - 2,9%.

Для боротьби з епідемією вже цього тижня довелося дати МОЗу більше грошей. 800 додаткових мільйонів на кисневі станції для лікарень. А ще спростили доступ ліків від коронавірусу на український ринок. І, як і всі в червоній зоні, вирішили пускати в парламент лише вакцинованих або протестованих. І депутатів, і журналістів. А от чиїм коштом робитимуть нардепам тест на антиген - самі заплутались у свідченнях.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Всі, хто не мають вакцинації, мають мати чи свіжий ПЛР-тест, чи пройти на місці безкоштовно антиген-тест, який займає 15 хвилин.

Олександр Корнієнко, перший заступник Голови Верховної Ради України:

Немає безкоштовного тестування для депутатів. Це нісенітниці, які розповсюджують в медіа спеціально так налаштовані люди і путають і депутатів.

Нові правила входу запрацюють із 15 листопада. Депутати переконують - до перевірок готові.

Ірина Геращенко:

В мене є паперовий сертифікат про те, шо я прийшла вакцинування двічі.

Олена Кондратюк, заступник Голови Верховної Ради України:

Застерігаю - ніяких фейкових сертифікатів і довідок фейкових, не позорьте ні в якому разі цей інститут влади.

За липові ковід-сертифікати доведеться відповідати не лише гривнею, а й свободою. Нардепи за це проголосували в першому читанні. За купівлю підробки - 34 тисячі або 2 роки обмеження волі. Медикам - удвічі більший штраф і 2 роки ув'язнення. А той, хто фейки виготовляв і продавав, може потрапити за грати й на 3 роки.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Тут повинна бути відповідальність людей, які свідомі, яких держава вчила 6-8 років, які розуміють, які наслідки цього вчинку.

Про інші наслідки геть іншого документа вже понад місяць застерігають в опозиції. Йдеться про скандальний податковий законопроєкт 5600. Уже наступного тижня парламент таки візьметься за його розгляд.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Люди, які продають власну сількогоподарську продукцію, норма буде така, що ти можеш продати в рік на 72 тисяч грн, і це не оподатковуєтсья, а решта оподатковуєтсья, вдумайтесь - за ставкою 18%.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Он приведет к тому, что было раньше, критиковалось всеми - когда при советской власти еще раньше накладывали налог на каждую яблоню, на поросенка, на корову. Вот к этому все идет. Мы даем свои правки, которые дают возможность людям вздохнуть, не дают возможность наложить на них какие-то дополнительные налоги, которые предполагаются этим законом.

Документ розглядатимуть за спецпроцедурою, тобто від кожної фракції - лише 5 поправок. Тож під куполом наступного тижня точно буде гаряче.