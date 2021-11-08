Цьогорічні повені завдали Німеччині рекордних збитків - понад 29 мільярдів євро. ФРН звернулася до Євро-комісії з заявкою на отримання фіндопомоги з Фонду солідарності ЄС на ліквідацію наслідків природних катастроф. Однак ця сума суттєво перевищує капітал фонду.

Досі у ньому щорік було близько півтора мільярда євро. До того ж на допомогу претендують також постраждалі від стихії Нідерланди, Бельгія та Австрія. Загалом руйнівні липневі повені забрали життя майже 200 людей у Західній Європі.