70 мафіозі з угруповання "Ндрангета" засудили в Італії. Учасників організації ув'язнили на 20 років. Справа стала найрезонанснішою за останні три десятиліття в Італії. Понад 350 людей опинилися на лаві підсудних. Серед них - імовірні мафіозі, політики та співробітники поліції.

Їх звинувачують у вбивствах, рекеті, торгівлі наркотиками, відмиванні грошей, зловживанні службовим становищем та незаконному зберіганні зброї. У процесі беруть участь понад 900 свідків. Останній суд такого масштабу відбувався над учасниками угруповання "Коза Ностра".