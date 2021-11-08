В Італії засудили 70 мафіозі з угруповання "Ндрангета" [ Редактировать ]
70 мафіозі з угруповання "Ндрангета" засудили в Італії. Учасників організації ув'язнили на 20 років. Справа стала найрезонанснішою за останні три десятиліття в Італії. Понад 350 людей опинилися на лаві підсудних. Серед них - імовірні мафіозі, політики та співробітники поліції.
Їх звинувачують у вбивствах, рекеті, торгівлі наркотиками, відмиванні грошей, зловживанні службовим становищем та незаконному зберіганні зброї. У процесі беруть участь понад 900 свідків. Останній суд такого масштабу відбувався над учасниками угруповання "Коза Ностра".
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