На Волині діють найсуворіші правила "червоної" карантинної зони [ Редактировать ]
Волинська область сьогодні опівночі опинилася у "червоній" зоні карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У регіоні перевищені ознаки епідемічної небезпеки за двома показниками - кількістю госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і підозрою на неї. А також - завантаженості ліжок, забезпечених подачею медичного кисню.
Тож відтепер на Волині діють найсуворіші правила карантину. Зокрема й обов'язкові COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус для проїзду у міському та внутрішньообласному транспорті. Водночас це правило не діє в Луцьку, бо місто відмовилося його запроваджувати. Волинська область стала 16 "червоним" регіоном в Україні.
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