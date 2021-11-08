Волинська область сьогодні опівночі опинилася у "червоній" зоні карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У регіоні перевищені ознаки епідемічної небезпеки за двома показниками - кількістю госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і підозрою на неї. А також - завантаженості ліжок, забезпечених подачею медичного кисню.

Тож відтепер на Волині діють найсуворіші правила карантину. Зокрема й обов'язкові COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус для проїзду у міському та внутрішньообласному транспорті. Водночас це правило не діє в Луцьку, бо місто відмовилося його запроваджувати. Волинська область стала 16 "червоним" регіоном в Україні.