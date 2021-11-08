Слідство не може зрушити з місця вже два тижні

Два тижні зволікань. Під Києвом в результаті зіткнення двох легковиків загинув 37-річний батько двох дітей. Його дружина і дітлахи відбулися ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Водій автомобіля Mercedes не постраждав. Що трапилось на трасі та чому винні досі не притягнуті до відповідальності - Марічка Мельник розкаже.

Звичайна поїздка до батьків стала трагічною. Того злощасного вечора неподалік Києва біля села Єрківці водій автомобіля марки Nissan зіткнувся з автомобілем Mercedes. Керманич першого авто 37-річний Антон Луцик - загинув на місці. Його дружина та двоє неповнолітніх дітей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Ольга Кришталь, дружина загиблого:

Перед нами нікого не було. І раптом виїжджає на зустріч машина. Після цього удару нас два рази перевертало. Коли ми уже на колеса стали дивлюся, що немає мого чоловіка я - "Антон, Антон" кричу, він ніде не обзивається. Діти почали кричати, думаю, живі хоч. Машини зупинялися, хтось мені поміг. Той водій, з тої сторони, нічого не підійшов от по цей день.

Водій Mercedes Олесь Продивус в автокатастрофі не постраждав. Винним він себе не вважає. На будь-які звинувачення з іншої сторони реагує емоційно.

Я телефонував і швидкій, і МНС, і міліції й навіть є людина, з якою я телефонував, швидку викликав до "Нісана". Я був біля "Нісана" і біля людини. Я сам ще дуже в шоковому стані, дуже важка ситуація для мене морально.

З моменту аварії пройшло понад два тижні. Проте слідство з місця поки не зрушило. Ольга побоюється, що справу можуть закрити та винних так і не покарають.

Ольга Кришталь, дружина загиблого:

Я впевнена що мій чоловік не винен я хочу захистити його Я боюся, що це затягується, можливо. Ну я думаю що уже щось робилося б або якісь дії були б не знаю.

Роман Антосина, адвокат:

Мій аналіз свідчить про те, що саме дії, виїзд автомобіля "Мерседес" відбувся на смугу руху автомобіля, в якому знаходився загиблий і моя клієнтка потерпіла. Наша позиція - це прохання слідства, прокуратури провести об'єктивне розслідування тому, що пройшло вже досить часу.

У прокуратурі затримку слідства пов'язують зі збільшенням дорожньо-транспортних пригод. Деякі деталі справи вже встановлені, проте їх замало аби повідомляти про підозру.

Ірина Прянишникова, речниця ГУ НП у Київській області:

Нам наразі відомо, що жоден з водіїв не вживав алкоголь, а також те, що на даний час за попередніми даними і водій першої, і другої автівки мали певні перевищення швидкості, але незначні. Тривають експертизи для встановлення технічного стану автомобілів, дослідження усіх деталей. Ну і за результатами уже цих подій ми будемо мати наслідки, хто саме спричинив дане ДТП і хто був винуватцем.

Наразі відкрито кримінальне провадження. А поки слідство встановлює деталі автотрощі - родина Луциків потихеньку звикає до нового життя. У родини залишилося двоє дітей двох та десяти років. Менший і досі чекає папу дома.