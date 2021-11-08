В Днепропетровской области на трассе водитель легковушки на полной скорости влетел в дерево. В результате чего пострадавшего 18-летнего парня пришлось вырезать из автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось в поселке Тритузное Солонянской территориальной громады Днепровского района.

"Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, влетел в кювет и на полной скорости врезался в дерево", - говорится в сообщении.

В результате чего боковая часть авто, со стороны кресла водителя, сильно деформировалась.

Вытаскивать пострадавшего шофера прибыли спасатели, которые благодаря специальным инструментам деблокировали 18-летнего парня.

Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно. В обстоятельствах будут разбираться правоохранители.

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