От авто ничего не осталось: под Днепров 18-летний водитель на полной скорости влетел в дерево [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Днепропетровской области на трассе водитель легковушки на полной скорости влетел в дерево. В результате чего пострадавшего 18-летнего парня пришлось вырезать из автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Тритузное Солонянской территориальной громады Днепровского района.
"Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, влетел в кювет и на полной скорости врезался в дерево", - говорится в сообщении.
В результате чего боковая часть авто, со стороны кресла водителя, сильно деформировалась.
Вытаскивать пострадавшего шофера прибыли спасатели, которые благодаря специальным инструментам деблокировали 18-летнего парня.
Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно. В обстоятельствах будут разбираться правоохранители.
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