В Голосеевском районе Киева вечером в воскресенье, 12 сентября, столкнулись сразу 8 автомобилей, в результате чего пострадали 5 человек, в том числе 11-летний ребенок. Об этом сообщает полиция Киева.

Масштабная авария произошла на Столичном шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь в направлении Обухова, совершил столкновение с попутным автомобилем Kia.

После этого оба автомобиля вынесло на встречную полосу, где они столкнулись с шестью машинами - Jeep, Škoda, Hyundai, Honda и двумя Volkswagen.

Проверка на содержание алкоголя у водителя автомобиля Honda Accord на приборе "Драгер" показала 1,7 промилле.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УКУ - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения".

Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, что во Львовской области на автодороге "Львов-Луцк" 22-летний водитель Renault Laguna, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, попал в аварию. В результате аварии погибла 17-летняя пассажирка.