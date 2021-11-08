Австралійка стала переможницею в лотереї для вакцинованих і виграла мільйон [ Редактировать ]
Австралійка виграла мільйон в лотереї для щеплених проти Ковіду. 25-річна Джоан Чжу стала переможницею серед трьох мільйонів вакцинованих.
У перерахунку на американські долари її виграш близько 750 тисяч. Частину цієї суми дівчина планує витратити на мандрівку до рідних у Китай на Новий рік.
Гроші на вакцинаційну лотерею в Австралії надала спілка філантропів та компаній задля прискорення імунізації жителів зеленого континенту.
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