Ротація в монобільшості. Олександр Корнієнко йде з посади голови партії "Слуга народу".

Як пояснив сам політик - хоче зосередитись лише на роботі віце-спікера парламенту. Тож ротація керівництва політсили відбудеться на найближчому з'їзді. У листопаді.

Також у партії натякнули і ким закриють вакантну посаду. Імовірно, новим керівником партії "Слуг" стане Олена Шуляк. Раніше вона претендувала на посаду міністра розвитку громад та територій. Торік Шуляк кілька місяців була представником Кабміну у Верховній Раді.