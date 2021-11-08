Олександр Корнієнко складає повноваження голови "Слуги народу" [ Редактировать ]
Ротація в монобільшості. Олександр Корнієнко йде з посади голови партії "Слуга народу".
Як пояснив сам політик - хоче зосередитись лише на роботі віце-спікера парламенту. Тож ротація керівництва політсили відбудеться на найближчому з'їзді. У листопаді.
Також у партії натякнули і ким закриють вакантну посаду. Імовірно, новим керівником партії "Слуг" стане Олена Шуляк. Раніше вона претендувала на посаду міністра розвитку громад та територій. Торік Шуляк кілька місяців була представником Кабміну у Верховній Раді.
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Те, що анонсували ще з літа, стало реальністю. Міністерські портфелі - і це, до речі, новий рекорд для Кабміну, - забрали одразу в трьох віце-прем'єрів та двох міністрів.
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Вони змінюються так швидко, що люди ледь встигають запам'ятовувати їхні обличчя. Лише за цей рік із одних рук в інші передали 11 міністерських портфелів! І найбільша кадрова ротація - 5 звільнень, і 4 призначення - відбулася цього тижня.
У Верховній Раді сьогодні звітували міністри. У перших рядах урядової ложі - новопризначені. Та до них запитань жодних. Бо ж свої посади отримали лише напередодні.
Вести реєстр олігархів доручено РНБО, яке очолює президент. Саме в його офісі наполягали на таких повноваженнях для Радбезу. Зранку автограф під документом поставив спікер парламенту Руслан Стефанчук.