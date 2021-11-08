Іноземцеві оголосили підозру в шпигунстві, українцю - у державній зраді.

Шпигунський скандал у Харкові. Контррозвідка СБУ затримала агента, який працював на спецслужбу однієї з країн Східної Азії. Іноземець завербував українця, який за гроші мав передати йому матеріали таємних військових розробок. Під час секретного обміну обох і затримали.

Іноземцеві оголосили підозру в шпигунстві, українцю - у державній зраді. Чоловікам загрожує до 15 років ув'язнення. Нині вони під вартою за рішенням суду.

-Я только что с начальником созвонился. Он говорит - это несколько миллионов, это не будет там несколько бумаг, понятно.