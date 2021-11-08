СБУ затримала шпигуна однієї з країн Східної Азії [ Редактировать ]
Шпигунський скандал у Харкові. Контррозвідка СБУ затримала агента, який працював на спецслужбу однієї з країн Східної Азії. Іноземець завербував українця, який за гроші мав передати йому матеріали таємних військових розробок. Під час секретного обміну обох і затримали.
Іноземцеві оголосили підозру в шпигунстві, українцю - у державній зраді. Чоловікам загрожує до 15 років ув'язнення. Нині вони під вартою за рішенням суду.
-Я только что с начальником созвонился. Он говорит - это несколько миллионов, это не будет там несколько бумаг, понятно.
- Это да, это во-первых, это большой пакет документов, это две папки, во-торых, это будет электронный пакет документов на флешке. Там все формулы, все разработки.
по теме
У Туреччині заарештували шістьох іноземців. Це четверо росіян, узбек і українець.
За словами правоохоронців, водій легковика наїхав на людей на пішохідному переході. З місця дорожньо-транспортної пригоди кермувальник втік.
Такий наслідок ДТП у прикарпатському селі Задністрянське. Уночі іномарка на шаленій швидкості злетіла з дороги - знесла паркан і врізалася в стіну приватного будинку.
Росіянина звинуватили у відмиванні грошей і вчиненні комп'ютерного шахрайства та крадіжок.
У Сумах невідомий розстріляв активіста "Правого сектору" Олександра Іваніну. Це сталося біля його будинку напередодні приблизно о 9-ій вечора.