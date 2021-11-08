На селекторній нараді за участі президента обговорили поширення інфекції [ Редактировать ]
І хоча загальна картина з поширенням інфекції в Україні лишається складною, ситуація з госпіталізацією тяжких хворих дещо стабілізувалась.
Про це сьогодні говорили на селекторній нараді за участі президента Володимира Зеленського. Як доповів прем'єр, два тижні поспіль загальна кількість нових хворих тримається на рівні - понад 150 тисяч осіб.
Однак пацієнтів з тяжким перебігом поступово меншає, бо українці почали активно вакцинуватися.
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