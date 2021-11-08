І завтра Україну мають вилучити зі списку зелених країн ЄС. Які саме обмеження нас торкнуться - чи зможемо безперешкодно літати і за яких умов - кожна країна вирішуватиме окремо. В МЗС припускають, що заборони будуть несуттєві - йтиметься лише про туристичні поїздки.

Водночас свої правила щодо в'їзду до Америки оголосили у Вашингтоні. У літак пускатимуть лише тих, хто повністю вакцинований, до того ж, від моменту другого уколу має пройти не менш ніж 14 днів!

У Дерджепі пояснили, довідка не обов'язково повинна бути паперовою - прийматимуть і штрихкоди. Вимога - мати при собі ще й негативний тест на Ковід також діє. Ці правила стосуються і транзиту через європейські аеропорти. Раніше українці змушені були літати до штатів лише через Стамбул, а відсьогодні - можуть і через Європу.

Робити щеплення адміністрація Байдена змушує не тільки туристів, а й власних громадян. Зокрема оголосили обов'язкову вакцинацію для співробітників всіх приватних компаній. Але суд вирішив, що це… протизаконно. Що ж не так? І що робитиме Білий дім? Дмитро Анопченко з'ясовував.

За даними медиків, США - досі на першому місці за кількістю заражень і смертей від коронавірусу. Тих, хто інфікувався, - понад 45 мільйонів, померлих (із початку пандемії) - вже понад 740 тисяч.

Вакцини зараз у кожній аптеці доступні й безкоштовні, але досі кількість тих, хто їх отримав, не дотягує до сімдесяти відсотків. Третина населення без щеплень - це насправді багато.

Миритися з цим Байден не захотів. Розпорядився: зробити щеплення обов'язковим для держслужбовців (а у Штатах це не тільки чиновники, а ще й вчителі та лікарі). Для військових (їх звільнятимуть із армії, якщо відмовляться). І навіть для приватного бізнесу - всіх, хто працює в компаніях, де більше ніж сто співробітників. А це 84 мільйони американців.

-Це неприпустимо високий відсоток тих, хто досі невакцинований! Це надважливо! Нам потрібен прогрес!

Але якщо військові змирилися (наказ є наказ); ті, хто працює на державу - на протести виходили, але все одно змінити нічого не можуть (роби щеплення або звільняйся); то великий бізнес подав до суду. Представники одразу кількох штатів - Техасу, Луїзіани, Міссісіпі, Південної Кароліни та Юти - звернулися із колективним позовом.

І Феміда стала на їхній бік. Апеляційний суд призупинив дію цих правил щодо працівників приватних компаній. Мовляв, це порушення законодавства і Конституції - не має президент права це регулювати.

А це всю політику команди Байдена ставить під удар. Згідно з нею, в країні вже дітей від 5 до 11 років почали вакцинувати. А тут - для більше ніж вісімдесяти мільйонів дорослих суд зробив послаблення!

Радник президента терміново вийшов в ефір CBS NEWS із роз'ясненням.

Седрік Річмонд, старший радник Президента США:

Ми переконані, що діємо законно. Від Ковіду помирають 13 тисяч американців щодня. І коли ви йдете на роботу, маєте бути впевнені, що це безпечно. Тому й потрібен "вакцинний мандат". І в нас вистачило волі його запровадити.

Тож Білий дім тепер намагатиметься це судове рішення оскаржити. А вимоги щодня лише посилюватимуть, аби ще більше ускладнити життя невакцинованим і таким чином підштовхнути їх змінити рішення.

У кількох великих містах (зокрема в Нью-Йорку) без баркоду вже в кафе чи ресторан не зайти. Людей без щеплення поки що обслуговують на вулиці, але назовні стає дедалі холодніше, і невдовзі вуличні столики приберуть. Всерйоз обговорюється і пропозиція вимагати довідку про вакцинацію для внутрішніх перельотів усередині Сполучених Штатів. Нещеплених обмежуватимуть дедалі більше - навіть попри спротив частини суспільства.

Щодо настроїв - з'явилися свіжі дані соцопитувань. Причому досліджували саме думку тих, хто уникає вакцинації. Отже, 5% працівників, які не мають щеплення, повідомили, що вже втратили роботу через те, що керівництво вимагало від них таки вакцинуватися. Кожен четвертий (25% опитаних) каже - отримав формальний наказ від роботодавця піти і зробити укол. І ще одна важлива цифра: 37% невакцинованих сказали - кинуть роботу в разі, якщо їх примушуватимуть, а іншого вибору не буде. Тому варто чекати і нових протестів, і нових судових позовів.