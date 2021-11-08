Наслідок кліматичних змін - чи сезонне явище, але від негоди потерпають у різних частинах світу. В Італії - повінь, у Китаї снігопад , а в Канаді утворилося рідкісне атмосферне явище. Яке саме - давайте подивимось.

Легендарну площу Сан-Марко у Венеції знову затопило. У місті нині звичний для цієї пори року сезон "аква альта", тобто високої води. Поки що підтоплення не критичні, тож міська влада не встановлювала плавучого бар'єра, який має захищати від повені. Не відлякали примхи погоди й туристів. Навпаки - багато хто скористався нагодою зробити світлини в яскравому поліетиленовому взутті на тлі відомих венеційських краєвидів.

Менш приваблива картинка в Індії. Від високої води потерпає населення південного штату Тамілнад. Повінь спричинили потужні зливи. За один день там випало понад 20 сантиметрів дощу. З низинних районів відселили населення. Громадські організації роздають їжу та медикаменти постраждалим. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть ще чотири дні, щоправда, будуть менш інтенсивні.

Китай засипало снігом на 20 днів раніше, ніж торік. Національний метеорологічний центр оголосив помаранчевий рівень погодної небезпеки. Найбільше хурделило в північних і центральних регіонах країни. Там температура різко знизилася на 14 градусів за Цельсієм. А покрив снігу подекуди сягав 30 сантиметрів. Людей закликали залишатися вдома. Вкрило снігом і Пекін - столицю Китаю, яка наступного року прийматиме зимові Олімпійські Ігри. А поки закордонні спортсмени готуються до змагань, місцеве населення вправляється у ліпленні снігових баб.

Свідками незвичного атмосферного явища стали жителі Ванкувера. Над містом, поблизу аеропорту, сформувався водяний смерч. Місцева влада оголосила попередження про торнадо. Вихор, схожий на хмару у вигляді воронки, закрутився в грозу й супроводжувався блискавками, громом та сильною зливою. На роботу летовища негода не вплинула. Водяний смерч схожий на звичайний, але разом із повітрям закручує й опади. Триває таке рідкісне явище від 15 хвилин до пів години.