У Харкові батька звинувачують у жорстокому побитті семирічної доньки [ Редактировать ]
Жорстокість там, де мала бути батьківська любов. Із синцями на шиї та зламаною ключицею до лікарні Харкова привезли семирічну дівчинку. І дитина травмувалася у себе вдома, в дитячому будинку сімейного типу. Названий батько переконує: дівчинка впала. Втім, поліція - іншої думки.
Чи була родина в полі зору правоохоронців? Скільки дітей виховувалось у сім'ї? І яка їхня доля тепер? Світлана Шекера відвідала село, де мешкає родина, її репортаж далі.
Це фото сколихнуло соцмережі. На ньому - семирічна дівчинка із великим синцем на шиї, ранами на губах та зламаною ключицею. У такому стані дитина потрапила до лікарні.
Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації:
Поступила дитина, вона поступила в больницю, зараз під наглядом медичного персоналу, ситуація стабільна, надається допомога.
З'ясувалося, що дівчинка живе в дитячому будинку сімейного типу в селищі Слатине, під Харковом. І таких травм їй нібито завдав її ж батько. За однією з версій - за те, що порвала книжку. Утім, поліції чоловік розказав - інше.
Інеса Снітко, старший інспектор з комунікації Харківського районного управління поліції №3:
Зі слів батька, семирічна дівчинка отримала тілесні ушкодження внаслідок падіння зі сходів.
А от і сам батько Євген Маслієв - у лікарні з іншими дітьми. Їх у родині восьмеро. Після інциденту соціальні служби забрали всіх на обстеження. Що саме сталося із старшою донькою - чоловік не пояснює.
Батько:
Какие выгадки. Ноу коммент. Шо вы делаете?
Нічого не коментує й мати Ганна Маслієва.
- Почему на шее синяки и как сломали ключицу? А куда вы уходите?
Родина живе тут, у селищі Слатине. Купили будинок і заселилися рік тому.
Світлана Шекера, кореспондентка:
Та поспілкуватися з батьками дітей нам так і не вдалося. Двері ніхто не відчиняє, а сусіди кажуть - не бачили їх уже кілька днів. Новиною місцеві - шоковані.
Ніна Мартиненко, сусідка:
Нормальна родина. Не п'ють, не курять. Діти ухожені. В домі чисто, їсти є що. Ніколи не було ніяких не криків, ні шуму, ніде нічогісінько. Я несколько раз ходила туди в двір до них. Вона мені відкривала холодильник показувала і фрукти там, там і м'ясо є, їсти, я бачила, каструлі наварює. Наварені були.
Батько - 49-річний Євген - колишній військовослужбовець. Мати - доглядає за вісьмома дітьми. Чотирьох вони всиновили. Ще чотирьох - взяли під опіку.
Клавдія Герасименко, сусідка:
Дітки бігали веселі такі всегда. Я знаю, такі довольні були, що в них папа й що в них мама є, це вони постоянно це повторювали. Що там сталося, хтозна. А знаєте: в сім'ї ти такий, а на вулиці друга людина. Бог його знає.
Нічого підозрілого не побачили й соціальні служби, які навідувалися до родини у вересні.
Ольга Шевченко, начальник служби у справах дітей Харківської облдержадміністрації:
До того вони були в серпні. Тобто певні дії з контролю здійснювалися працівниками представниками органів опіки та піклування.
Після обстеження в лікарні дітей відправлять в обласний центр соцзахисту. А в поліції, тим часом, порушили кримінальну справу. За "умисне тяжке тілесне ушкодження" дитині винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення.
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