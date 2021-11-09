Президентка Євро-комісії закликає підтримати нові санкції проти Білорусі [ Редактировать ]
Президентка Євро-комісії закликала країни ЄС підтримати нові санкції проти режиму Білорусі. Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність Союзу із Польщею, Литвою і Латвією, які нині долають спровоковану міграційну кризу. Відповідна заява з'явилася на сайті Єврокомісії. У ній політик запевняє, що Білорусь використовує мігрантів як інструмент для досягнення політичних цілей.
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Що готуються масштабні провокації, польські силовики зрозуміли ще кілька днів тому. У четвер міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників із ножицями по металу біля паркану з колючого дроту.
Залізний паркан на кордоні з Білоруссю почала зводити Литва. Загорожа заввишки три з половиною метри протягнеться на півтисячі кілометрів і буде оснащена колючим дротом.
Що готуються масштабні провокації, польські силовики зрозуміли ще кілька днів тому. У четвер міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників із ножицями по металу біля паркану з колючого дроту, який нещодавно встановила Польща.
Відмежуватися від Білорусі планує й Польща. У тамтешньому МВС заявили: до кінця наступного року зведуть п'ятиметрову огорожу протяжністю 180 кілометрів.
Там також встановлять новітні системи спостереження та долучать до роботи ще 750 правоохоронців.