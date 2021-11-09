Новий коронавірусний рекорд зафіксували у Німеччині. За останній тиждень кількість інфікованих становить понад дві сотні на 100 тисяч осіб. Цей показник перевищує попередній максимум, встановлений у кінці грудня торік. Водночас рівень госпіталізації, у порівнянні з 2020 роком, знизився майже в чотири рази. Натепер у Німеччині імунізовано 67 відсотків населення. Темпи вакцинації - сповільнюються. Держава відмовилася робити щеплення обов'язковими для будь-якої професійної групи.