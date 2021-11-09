У Німеччині імунізовано 67 відсотків населення [ Редактировать ]
Новий коронавірусний рекорд зафіксували у Німеччині. За останній тиждень кількість інфікованих становить понад дві сотні на 100 тисяч осіб. Цей показник перевищує попередній максимум, встановлений у кінці грудня торік. Водночас рівень госпіталізації, у порівнянні з 2020 роком, знизився майже в чотири рази.
Натепер у Німеччині імунізовано 67 відсотків населення. Темпи вакцинації - сповільнюються. Держава відмовилася робити щеплення обов'язковим для будь-якої професійної групи.
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Невакцинованих освітян та держслужбовців відсьогодні почали усувати від роботи. Працювати з дому також заборонено.
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