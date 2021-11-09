Польские полицейские задержали хакера Ярослава Васинского, который подозревается в вымогательстве 50 миллионов долларов у корпорации Apple. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Группировка REvil, в которой состоял киберпреступник, была причастна к атакам на государственные учреждения в США. В частности, в апреле 2021 года произошло нападение на компанию-поставщика Apple Quanta Computer, в результате чего были украдены схемы дизайна 14-дюймового компьютера MacBook Pro. После этого они требовали выкуп в размере 50 миллионов долларов.

Отмечается, что вместе с хакером взяли под стражу, но затем отпустили его коллегу Евгения Полянина. У него изъяли 6,1 миллионов долларов. Известно, что Ярослава Васютинского планируют экстрадировать в США.

Читайте также, Государственный департамент США выдаст награду в 10 миллионов долларов тому, кто выдаст властям место проживания одного из главарей хакерской преступной группировки DarkSide. DarkSide разрабатывают вирусы-вымогатели, которые нанесли ущерб многим учреждениям.

Кроме того, хакеры взломали социальную сеть экс-президента США Дональда Трампа - Gettr и похитили конфиденциальные данные более 90 тысяч пользователей. Хакеры похитили адреса электронной почты, имена пользователей.

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