Ще одна фальшива "Дія". Правоохоронці викрили 17-річного хакера з Харкова, який створив копію застосунку. За 200 гривень можна було отримати доступ до платформи, за 300 - підроблений сертифікат про вакцинацію, а доплативши ще сотню - посвідчення водія.

Дані користувачів зберігалися на сервері і за бажанням їх можна було змінити. У поліції проти зловмисминика відкрили кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що фальшиву "Дію" створив 21-річний хлопець із Запоріжжя.

Він продавав свою розробку по 100 гривень. Його викрили, відкрили кримінальне провадження і запропонували спокутувати свою провину роботою у Мінцифри.