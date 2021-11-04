17-річного хакера спіймали на розробці фальшивої "Дії" [ Редактировать ]
Ще одна фальшива "Дія". Правоохоронці викрили 17-річного хакера з Харкова, який створив копію застосунку. За 200 гривень можна було отримати доступ до платформи, за 300 - підроблений сертифікат про вакцинацію, а доплативши ще сотню - посвідчення водія.
Дані користувачів зберігалися на сервері і за бажанням їх можна було змінити. У поліції проти зловмисминика відкрили кримінальне провадження.
Раніше повідомлялося, що фальшиву "Дію" створив 21-річний хлопець із Запоріжжя.
Він продавав свою розробку по 100 гривень. Його викрили, відкрили кримінальне провадження і запропонували спокутувати свою провину роботою у Мінцифри.
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Однак цей бізнес тривав недовго. Хлопця затримала кіберполіція. Що йому загрожує?
І це попри те, що правоохоронці чи не щодня викривають нечистих на руку медиків. А тепер до справи взялися ще й хакери.
Про нововведення напередодні розповіли в Мінцифри.
Про нововведення напередодні розповіли в Мінцифри.
Банда, яка називає себе Grief, опублікувала кілька файлів організації. Росіяни погрожують викласти решту викраденої інформації, якщо не отримають викупу.