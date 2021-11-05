Государственный департамент США выдаст награду в 10 миллионов долларов тому, кто выдаст властям место проживания одного из главарей хакерской преступной группировки DarkSide. Об этом сообщил представитель ведомства Нед Прайс.

По его словам, DarkSide разрабатывают вирусы-вымогатели, которые нанесли ущерб многим учреждениям на территории Соединенных Штатов.

Госдепартамент объявил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение и личность тех, кто занимает ведущее положение в международной преступной группировке DarkSide, использующей вирусы-вымогатели.

Отмечается, что в Госдепартаменте обещают выплатить дополнительно 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет предъявить обвинения лицам, которые участвовали или предпринимали попытку участвовать в майской кибератаке группировки DarkSide.

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