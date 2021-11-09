Заявление партии к Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом.

9 ноября - Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Это напоминание всему миру о преступлениях сторонников расового превосходства, день памяти и скорби о миллионах невинных жертв этих бесчеловечных идей.

У фашизма, расизма и антисемитизма нет и не может быть оправданий. Любые попытки реабилитации этих идеологий должны немедленно пресекаться, а политические силы, которые пропагандируют это зло, должны быть запрещены.

Когда по улицам городов под эсесовскими знаменами безнаказанно ходят зигующие молодчики, прославляющие своих нацистских кумиров – это является оскорблением памяти, жертв, чести и достоинства всех людей, для которых права человека являются наивысшими ценностями.

В этот день "Оппозиционная платформа - За жизнь" обращается ко всем украинским гражданам с призывом сплотиться и дать отпор попыткам возрождения бесчеловечных идей. В нашей стране не должно быть места любым формам расовой, культурной, языковой и социальной дискриминации и унижения людей.

Вместе мы добьемся полного пересмотра гуманитарной политики украинского государства. Обеспечим равенство и защиту культурных и языковых прав всех национальных общин в Украине, как того требует Конституция. Остановим реабилитацию гитлеровских коллаборантов, прекратим пропаганду ксенофобии национальной нетерпимости и розни. Добьемся привлечения к ответственности всех экстремистов и провокаторов, пропагандирующих человеконенавистнические идеологии.

Защитим украинскую демократию и права человека. Боремся вместе! Вместе победим!