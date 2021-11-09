Под Киевом банда с пейнтбольными автоматами напала на предприятие и украла сейф с деньгами (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Полиция Киевской области задержала банду злоумышленников, похитивших сейф с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
В ночь на 8 ноября двое грабителей, вооруженные пейнтбольными автоматами, ворвались на склад одного из предприятий и похитили сейф с деньгами.
В складское помещение воры попали ночью, срезав "болгаркой" навесной замок. Из него похитили металлический сейф, в котором находилось 32 тысячи гривен.
Оперативники по горячим следам нашли и задержали грабителей, во время обыска у одного из них изъяли похищенные деньги. Злоумышленники признались стражам порядка, что сейф выбросили в поле под Фастовом.
Грабителями оказались двое парней в возрасте 21 и 22 лет, оба жители Фастовского района. Против них возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.
В ходе обысков у молодых людей нашли газовые пистолеты, отмычки и множество электроинструментов, происхождение которых они так и не смогли объяснить.
Оказалось, что перед совершением грабежа в Фастове ребята обчистили магазин в селе Большая Снитинка. Полиция проверяет причастность парней к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области.
Досудебное расследование продолжается, меру пресечения парням изберет суд.
Напомним, что на днях под Киевом задержали банду россиян-уголовников, которые грабили дома зажиточных украинцев.
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