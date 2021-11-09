Біткоїн у денних торгах досяг рекордного піку - понад 68,5 тисяч (68 564) доларів. Про це вказують дані з крипторинку (CoinMarketCap). Показник виріс більш ніж удвоє з червня, а з початку жовтня переважив долар майже на 70%. Більше економічних новин, далі в огляді Кирила Воронка.

З 1 грудня змінити місце реєстрації можна буде онлайн. Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Поступово з наступного місяця кожен регіон переходитиме на електронну зміну місця реєстрації. На послугу знадобиться лише 5-10 хвилин.

За словами міністра, якщо прописка потрібна там, де ви мешкаєте, достатньо буде зазначити адресу, електронний підпис (КЕП) і надати згоду власника житла. Змінити місце реєстрації в "Дії" зможуть і власники "паспортів-книжечок". Наразі, стверджуть у Мінцифри, онлайн-послуга працює в семи містах: Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривому Розі та Маріуполі.

Камер спостереження на дорогах України стане ще більше. Крім того, як повідомили в Департаменті патрульної поліції, в першому кварталі наступного року запустять тестування системи автоматичної фіксації цілої низки порушень. Проскочив зустрічною смугою або проїхав на червоне світло - отримуєш штраф. До кінця року планують встановити 34 нових комплекси, наступного - 210, а в 2023 - ще сто. Також камери фото-відеофіксації зможуть встановити на прохання місцевої влади на проблемних ділянках доріг. З минулого місяця 17 комплексів автофіксації порушень ПДР уже запрацювали в Україні.

Понад 100 тисяч гектарів землі змінили власників за час роботи ринку в Україні - з липня. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко. За його словами, вже зареєстровано понад 40 тисяч правочинів. Окрім цього, стартували аукціони з відчуження й передання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Усе це - в системі "Прозорро. Продажі". На торги виставили понад 2 тисячі гектарів. Оцінюють їх у 245 мільйонів гривень.

В Україні планується збільшити імпорт корів, зокрема з Австрії. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. Наразі вже ввозять велику рогату худобу 40 австрійських компаній. За даними Державної служби статистики, в Україні в січні минулого року рогатої худоби було понад 3 мільйони (3,14 млн), що майже на 6 відсотків (5,7%) менше, ніж на аналогічну дату 2019. За словами експертів, через значне зростання цін на зернові культури та корми. Згідно з даними Держстату, вартість яловичини зросла на 12%.