На польсько-білоруському кордоні мігранти розбили намети та влаштували нічліг [ Редактировать ]
Ніч на польсько-білоруському кордоні минула спокійно. Мігранти уже не намагалися прорвати польський кордон - натомість розбили намети та влаштували собі нічліг. Тим часом влада Польщі та Литви стала стягувати ще більше військ до кордону. А в ЄС оголосили про нові санкції.
Від восьмисот до тисячі. Такі цифри озвучила польська влада, підрахувавши мігрантів, які у понеділок осіли біля польського кордону з боку Білорусі.
Катаржина Ждановіч, речниця польської прикордонної служби:
Ніч була спокійною. Мігранти розбили намети і зробили табір. За ними наглядали білоруські прикордонники. Мігранти не поводились агресивно і не намагалися прорвати кордон вночі.
Штурмували бар'єр з колючого дроту вони напередодні. Різали ножицями по металу, намагалися розігнати польських прикордонників палицями.
Не в Польщу - ми йдемо в Німеччину! Життя в Німеччині - не в Польщі.
Міністр внутрішніх справ Німеччини закликав ЄС відреагувати - мовляв, самотужки Варшава та Берлін не впораються. Сказав, що підтримує зведення Польщею сталевого 5-метрового паркану. Раніше в Брюсселі лунала критика щодо таких ідей. Тепер же в Єврокомісії висловили повну підтримку Польщі.
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн говорила телефоном вчора з прем'єр-міністрами Польщі, Литви та Латвії, щоб висловити підтримку ЄС та обговорити можливу підтримку. Президентка закликала країни-члени затвердити розширені санкції проти білоруської влади.
Рада ЄС одразу ж, у вівторок, скасувала спрощену видачу віз чиновникам режиму Лукашенка. Додаткові санкції, які ще мають ухвалити, передбачають внесення до чорного списку авіакомпаній третіх країн, які активно займаються торгівлею людьми. В Єврокомісії також детально розповіли, як саме мігранти потрапляють у Білорусь.
Петер Стано, речник Єврокомісії:
Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і власне незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть: ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону.
Оскільки люди отримують інформацію з офіційних джерел, вони схильні їй довіряти, пояснили у Єврокомісії. Коли мігранти дістаються кордону, назад до Білорусі їх не пускають уже білоруські прикордонники. У Варшаві не очікують, що Мінськ прислухається до Брюсселя - і продовжують нарощувати охорону на своїх кордонах.
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