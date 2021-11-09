Ніч на польсько-білоруському кордоні минула спокійно. Мігранти уже не намагалися прорвати польський кордон - натомість розбили намети та влаштували собі нічліг. Тим часом влада Польщі та Литви стала стягувати ще більше військ до кордону. А в ЄС оголосили про нові санкції.

Від восьмисот до тисячі. Такі цифри озвучила польська влада, підрахувавши мігрантів, які у понеділок осіли біля польського кордону з боку Білорусі.

Катаржина Ждановіч, речниця польської прикордонної служби:

Ніч була спокійною. Мігранти розбили намети і зробили табір. За ними наглядали білоруські прикордонники. Мігранти не поводились агресивно і не намагалися прорвати кордон вночі.

Штурмували бар'єр з колючого дроту вони напередодні. Різали ножицями по металу, намагалися розігнати польських прикордонників палицями.

Не в Польщу - ми йдемо в Німеччину! Життя в Німеччині - не в Польщі.

Міністр внутрішніх справ Німеччини закликав ЄС відреагувати - мовляв, самотужки Варшава та Берлін не впораються. Сказав, що підтримує зведення Польщею сталевого 5-метрового паркану. Раніше в Брюсселі лунала критика щодо таких ідей. Тепер же в Єврокомісії висловили повну підтримку Польщі.

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн говорила телефоном вчора з прем'єр-міністрами Польщі, Литви та Латвії, щоб висловити підтримку ЄС та обговорити можливу підтримку. Президентка закликала країни-члени затвердити розширені санкції проти білоруської влади.

Рада ЄС одразу ж, у вівторок, скасувала спрощену видачу віз чиновникам режиму Лукашенка. Додаткові санкції, які ще мають ухвалити, передбачають внесення до чорного списку авіакомпаній третіх країн, які активно займаються торгівлею людьми. В Єврокомісії також детально розповіли, як саме мігранти потрапляють у Білорусь.

Петер Стано, речник Єврокомісії:

Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і власне незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть: ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону.

Оскільки люди отримують інформацію з офіційних джерел, вони схильні їй довіряти, пояснили у Єврокомісії. Коли мігранти дістаються кордону, назад до Білорусі їх не пускають уже білоруські прикордонники. У Варшаві не очікують, що Мінськ прислухається до Брюсселя - і продовжують нарощувати охорону на своїх кордонах.