До ювілею Юхим Звягільський не дожив два роки.

Народного депутата багатьох скликань, віце-прем'єра та очільника уряду Юхима Звягільського провели у останню путь. Прощалися з мастадонтом української політики у Клубі Кабінету міністрів. Як згадують Звягільського родичі та колеги знає Ксенія Барвіненко.

Він хотів відсвяткувати 90-річчя на батьківщині - українському Донбасі. Та до ювілею Юхим Звягільський не дожив два роки. Герой України, політик, державний діяч. Сьогодні з ним прощалися в Києві.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони:

Я з паном Юхимом знайомий з 91-го року, ми з ним знайомі 30 років. Він був різний, але він був державник.

Багатьох із Юхимом Звягільським звели трагічні обставини. Вибух на шахті Засядька 2007-го. Тоді загинув 101 гірник. Десятки - зазнали поранень. Тодішній міністр соціальної політики згадує, як Звягільський допомагав кожному:

Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради з прав людини:

Він робив це від щирого серця, ми з ним сиділи разом і домовлялися про те, які потрібно надати можливості цим дітям, які народяться від цих шахтарів, які загинули, тому що було багато молодих вдов.

А останнім часом він своїм коштом купував протези пораненим ветеранам. Та афішувати свої добрі справи, кажуть його друзі, не любив.

Юхим Звягільський - єдиний народний депутат 8-ми скликань. У парламент уперше зайшов 1990-го. За три роки його призначили першим віце-прем'єром в уряді Кучми. А потім сам виконував обов'язки голови уряду.

Юлія Тимошенко, народний депутат, голова партії "Батьківщина":

Від Юхима Леонідовича ніхто не їхав до Польщі, ніто не їхав у інші країні, біля нього всі були як біля батька, і коли він очолював уряд, країна теж розвивалась успішно, я хочу подякувати цій прекрасній людині, за все, що він зробив.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Это большая потеря для Украины, потеря для Донбасса, я его помню, он был, знаете, в хорошем смысле локомотив всего передового, он постоянно шел вперед, инвестировал в производство, был патриотом Донбасса, патриотом Украины, и это большая потеря, соболезнования семье, всем близким всем нам, кто потерял Ефима Леонидовича.

Юхим Звягільський помер шостого листопада від ускладнень коронавірусу. Поховали його на Байковому кладовищі.