У Клубі Кабінету міністрів попрощалися з очільником уряду Юхимом Звягільським [ Редактировать ]
Народного депутата багатьох скликань, віце-прем'єра та очільника уряду Юхима Звягільського провели у останню путь. Прощалися з мастадонтом української політики у Клубі Кабінету міністрів. Як згадують Звягільського родичі та колеги знає Ксенія Барвіненко.
Він хотів відсвяткувати 90-річчя на батьківщині - українському Донбасі. Та до ювілею Юхим Звягільський не дожив два роки. Герой України, політик, державний діяч. Сьогодні з ним прощалися в Києві.
Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони:
Я з паном Юхимом знайомий з 91-го року, ми з ним знайомі 30 років. Він був різний, але він був державник.
Багатьох із Юхимом Звягільським звели трагічні обставини. Вибух на шахті Засядька 2007-го. Тоді загинув 101 гірник. Десятки - зазнали поранень. Тодішній міністр соціальної політики згадує, як Звягільський допомагав кожному:
Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради з прав людини:
Він робив це від щирого серця, ми з ним сиділи разом і домовлялися про те, які потрібно надати можливості цим дітям, які народяться від цих шахтарів, які загинули, тому що було багато молодих вдов.
А останнім часом він своїм коштом купував протези пораненим ветеранам. Та афішувати свої добрі справи, кажуть його друзі, не любив.
Юхим Звягільський - єдиний народний депутат 8-ми скликань. У парламент уперше зайшов 1990-го. За три роки його призначили першим віце-прем'єром в уряді Кучми. А потім сам виконував обов'язки голови уряду.
Юлія Тимошенко, народний депутат, голова партії "Батьківщина":
Від Юхима Леонідовича ніхто не їхав до Польщі, ніто не їхав у інші країні, біля нього всі були як біля батька, і коли він очолював уряд, країна теж розвивалась успішно, я хочу подякувати цій прекрасній людині, за все, що він зробив.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Это большая потеря для Украины, потеря для Донбасса, я его помню, он был, знаете, в хорошем смысле локомотив всего передового, он постоянно шел вперед, инвестировал в производство, был патриотом Донбасса, патриотом Украины, и это большая потеря, соболезнования семье, всем близким всем нам, кто потерял Ефима Леонидовича.
Юхим Звягільський помер шостого листопада від ускладнень коронавірусу. Поховали його на Байковому кладовищі.
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