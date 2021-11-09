На востоке Турции обрушился двухэтажный дом, в результате чего по меньшей мере 20 человек оказались в ловушке. К настоящему времени спасателям удалось извлечь из-под завалов 13 человек. Об этом сообщает NTV.

Инцидент произошел в городе Малатья.

Двое пострадавших в результате инцидента находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницы.

Причины обрушения здания пока неизвестны. По данным издания, на момент катастрофы в здании велись строительные работы.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее в Каире обрушился жилой дом.