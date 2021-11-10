Дослідники з Португалії, Данії та Німеччини виявили новий вид динозавра [ Редактировать ]
Дослідники з Португалії, Данії та Німеччини виявили новий вид динозавра, який жив у Гренландії 214 мільйонів років тому. Рештки - два добре збережених черепи - відшукали ще 94-го року. Однак тоді науковці не змогли встановити, якому саме виду вони належать.
Зрештою - цей вид назвали "Холодною кісткою". Тварини проживали в тріасовий період - тоді, коли Атлантичний океан лише формувався. Науковці зазначають - "Холодна кістка" відрізняється від усіх відомих натепер видів динозаврів.
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