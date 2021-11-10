15 політ над Марсом здійснив гелікоптер НАСА - в межах дослідницької місії марсоходу Perseverance. Політ тривав трохи більш як дві хвилини. За цей час - мінівертоліт зробив кілька нових фотографій, які згодом передадуть на Землю для вивчення. Нагадаю, марсохід Perseverance - здійснив посадку на Марс 18 лютого. Завдяки цій місії, в НАСА хочуть дослідити Червону планету та встановити, чи є на Марсі ознаки життя.