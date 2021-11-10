Сингапур не оплачуватиме лікування нещеплених від ковід людей [ Редактировать ]
Сингапур не оплачуватиме лікування хворих на ковід, які відмовилися щепитися. У тамтешньому міністерстві охорони здоров'я наголосили - абсолютна більшість тих, хто потребує інтенсивної терапії - саме невакциновані. Плату з таких пацієнтів почнуть брати від грудня. При цьому мова лише про громадян, що не імунізувалися за власним бажанням. На сьогодні в країні повністю щеплені 85 відсотків жителів.
по теме
Померли від недуги - 793 пацієнти. Інфікувалися Ковідом - понад 25 тисяч людей. Майже 12 тисяч українців одужали.
На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених - 40 відсотків. Найменше імунізованих - на Луганщині, Донеччині й Закарпатті.
Померли, як і напередодні, майже сім сотень українців. Шпиталювали п'ять з половиною тисяч. У "червоній" зоні карантину - 15 регіонів і столиця.
Близько семи з половиною тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Росія і Велика Британія.
Одужало удвічі менше. Хвороба забрала життя семи сотень українців. У "червоній" зоні карантину - 15 регіонів і столиця.