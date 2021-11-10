Сингапур не оплачуватиме лікування хворих на ковід, які відмовилися щепитися. У тамтешньому міністерстві охорони здоров'я наголосили - абсолютна більшість тих, хто потребує інтенсивної терапії - саме невакциновані. Плату з таких пацієнтів почнуть брати від грудня. При цьому мова лише про громадян, що не імунізувалися за власним бажанням. На сьогодні в країні повністю щеплені 85 відсотків жителів.