В Одесі згорів нічний клуб "Трумен" [ Редактировать ]
В Одесі вночі згорів нічний клуб "Трумен": пожежа сталася на пляжі "Дельфін" - саме тут розташований літній майданчик розважального закладу.
За даними ДСНС, зайнялося близько одинадцятої години вечора; полум'я охопило чотириста квадратних метрів - і тепер від приміщень майже нічого не залишилося. В момент інциденту клуб не працював, загиблих та постраждалих немає. Що це було: підпал або чиясь необережність - з'ясовуватимуть слідчі.
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