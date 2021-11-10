Картину американського художника Жана Мішеля Баскії продали за майже 43 мільйони доларів. За кругленьку суму з молотка пішло полотно "Провина золотих зубів", написане 1982 року в Італії. У цей час неоекспресіоніст Баскія був на піку популярності. До того уславився своїми вуличними графіті. Цими торгами аукціонний дім Кристі в Нью-Йорку розпочав великий розпродаж творів сучасного мистецтва. Серед лотів також пропонують роботи Бенксі та інших відомих авторів.